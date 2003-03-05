Аквариум на заказ по вашим размерам
Уникальный аквариум по вашим размерам с точностью до мм. — отделка под интерьер
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Примеры цен на аквариумы Аквалайф
Популярные размеры аквариумов на заказ
Ефремов Максим Евгеньевич
Основатель компании Аквалайф
Аквариум – не только место содержания водных обитателей и растений, но и часть интерьера или даже его оригинальный акцент.
Аквариумы в интерьере, как перегородки, зонируют пространство, создавая комфортную для человека обстановку. Чтобы вписать аквариум в интерьер офиса или квартиры используют ниши, тумбы, комоды, барные стойки.
Потребуется подобрать дизайн аквариума, материалы, оборудование, размеры. Мы в компании «Аквалайф» решим эти задачи под ключ от проектной разработки до установки или встройки аквариума на его место для последующего оформления и обслуживания.
Аквариум на заказ в «Аквалайф»
Компания «Аквалайф» изготовит под ключ пресноводные и морские аквариумы с освещением, предложив различные варианты моделей таких искусственных резервуаров.
При заказе аквариума выберите:
- размер, объем;
- форму;
- дизайн;
- один из 12 цветов отделки;
- тип тумбы или место встройки;
- декорации, внутреннее оформление;
- тип стекла OptiWhite повышенной прозрачности или обычное закалённое;
- вид и количество обитателей подводного мира.
Этапы изготовления аквариумов на заказ
- Разработка проекта с подбором дизайна, оборудования и материалов, в котором определяется форма, размеры и место установки аквариума.
- Выбор технологии монтажа, обеспечивающего свободный доступ к аквариуму для его обслуживания;
- Подбор рыб, обитателей террариума или аквариума и флоры, которые перед заселением проходят обязательный карантин.
- Изготовление аквариума.
- Установка аквариума и подключение оборудования.
Производство аквариумов «Аквалайф»
В компании работают аквариумисты, которые отлично разбираются в аквариумистике и террариумистике. Все сотрудники регулярно следят за новыми тенденциями в мире аквариумов и террариумов.
Склейка аквариумов осуществляется опытными специалистами и с использованием профессионального оборудования.
Вы можете до заказа узнать точную стоимость товара. Готовые модели представлены в каталоге с расценками. Выяснить, сколько стоит аквариум на заказ, поможет онлайн-калькулятор. Укажите длину, ширину и высоту ёмкости.
Мы изготовим нестандартный аквариум под заказ в короткий срок и учтём все ваши пожелания, чтобы изделие создавало комфортные условия содержания его обитателей, радовало глаз и идеально вписывалось в интерьер.
Аквариум «под ключ» с оформлением
Закажите комплект с оборудованием, оформлением, рыбками и сэкономьте
Аквариум
Оборудование
Оформление
Год обслуживания
Скидка
Средняя экономия
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-
-
5%
3000 руб.
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-
15%
7000 руб.
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20%
15000 руб.
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Добрая консультация без продаж
Доставка работает по Москве, Московской области и всей России. По России отправляем преимущественно транспортной компанией ЖелдорЭкспедиция, по Москве и области доставляем собственным транспортом.
Оформление аквариумов наша любимая специализация, особенно оформление морских аквариумов с соленой водой и живыми кораллами. В оформлении пресноводных аквариумов мы тоже сома съели)
Да, сделаем морской аквариум "под ключ" от проекта до изготовления аквариума и оформления по вашим пожеланиям. Поставим на регулярное обслуживание со скидкой. Опыт 15 лет.
Да, сделаем террариум любой конфигурации и объёма.
Минимальный объем доступный для изготовления - 100 литров, максимальный объём аквариума из стекла - 1200 литров. Для аквариумов из оргстекла ограничений по литражу фактически нет.
По умолчанию устанавливаем крышку с светильником Т5, количество ламп зависит от модели и размера аквариума. Дополнительно можно заказать светодиодный светильник.
Усиленные тумбы предусмотрены в аквариумах объемом от 300 литров, но заказать усиление тумбы можно для любого аквариума. Для аквариумов от 800 литров делаем тумбы на металлокаркасе.