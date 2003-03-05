Аквариумы на заказ

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Аквариум на заказ по вашим размерам

  Уникальный аквариум по вашим размерам с точностью до мм. — отделка под интерьер 

Материал отделки на выбор

12 цветов отделки

Аквариумы на заказ или готовые

Отдельно стоящие или встроенные

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Любая форма и размер с точностью до миллиметра

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Угловой

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Нано кубик

Цвет и материал отделки под интерьер

Беленый дуб

Венге

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Белый

Черный

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Аквариумы сделанные нами под заказ

Листайте галерею с примерами наших аквариумов

Рассчитать стоимость аквариума на заказ

Калькулятор стоимости изготовления аквариума

Примеры цен на аквариумы Аквалайф

Популярные размеры аквариумов на заказ

Аквариум Классик, 125 л.

8 600 ₽

Аквариум Классик, 180 л.

11 000 ₽

Аквариум Классик, 240 л.

13 800 ₽

Аквариум Классик, 300 л.

19 000 ₽

Аквариум Классик, 600 л.

38 000 ₽

Аквариум Панорама, 180 л.

12 000 ₽

Аквариум Панорама, 250 л.

18 000 ₽

Аквариум Панорама, 350 л.

28 000 ₽

Аквариум Угловой, 190 л.

13 000 ₽

Аквариум Угловой, 350 л.

28 000 ₽

Ефремов Максим Евгеньевич

Основатель компании Аквалайф

Аквариум – не только место содержания водных обитателей и растений, но и часть интерьера или даже его оригинальный акцент.

Аквариумы в интерьере, как перегородки, зонируют пространство, создавая комфортную для человека обстановку. Чтобы вписать аквариум в интерьер офиса или квартиры используют ниши, тумбы, комоды, барные стойки.

Потребуется подобрать дизайн аквариума, материалы, оборудование, размеры. Мы в компании «Аквалайф» решим эти задачи под ключ от проектной разработки до установки или встройки аквариума на его место для последующего оформления и обслуживания.

Аквариум на заказ в «Аквалайф»

Компания «Аквалайф» изготовит под ключ пресноводные и морские аквариумы с освещением, предложив различные варианты моделей таких искусственных резервуаров.

При заказе аквариума выберите:

  • размер, объем;
  • форму;
  • дизайн;
  • один из 12 цветов отделки;
  • тип тумбы или место встройки;
  • декорации, внутреннее оформление;
  • тип стекла OptiWhite повышенной прозрачности или обычное закалённое;
  • вид и количество обитателей подводного мира.

Этапы изготовления аквариумов на заказ

  • Разработка проекта с подбором дизайна, оборудования и материалов, в котором определяется форма, размеры и место установки аквариума.
  • Выбор технологии монтажа, обеспечивающего свободный доступ к аквариуму для его обслуживания;
  • Подбор рыб, обитателей террариума или аквариума и флоры, которые перед заселением проходят обязательный карантин.
  • Изготовление аквариума.
  • Установка аквариума и подключение оборудования.

Производство аквариумов «Аквалайф»

В компании работают аквариумисты, которые отлично разбираются в аквариумистике и террариумистике. Все сотрудники регулярно следят за новыми тенденциями в мире аквариумов и террариумов.

Склейка аквариумов осуществляется опытными специалистами и с использованием профессионального оборудования. 

Вы можете до заказа узнать точную стоимость товара. Готовые модели представлены в каталоге с расценками. Выяснить, сколько стоит аквариум на заказ, поможет онлайн-калькулятор. Укажите длину, ширину и высоту ёмкости. 

Мы изготовим нестандартный аквариум под заказ в короткий срок и учтём все ваши пожелания, чтобы изделие создавало комфортные условия содержания его обитателей, радовало глаз и идеально вписывалось в интерьер. 

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Оформление аквариумов
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Обслуживание аквариумов
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Чистка аквариумов
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Перевозка аквариумов
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Прямоугольные аквариумы
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Угловые аквариумы
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Панорамные аквариумы
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Калькулятор аквариумов

Аквариум «под ключ» с оформлением

Закажите комплект с оборудованием, оформлением, рыбками и сэкономьте

Аквариум

Оборудование

Оформление

Год обслуживания

Скидка

Средняя экономия

+

+

-

-

5%

3000 руб.

+

+

+

-

15%

7000 руб.

+

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20%

15000 руб.

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Доставляете аквариумы по России?

Доставка работает по Москве, Московской области и всей России. По России отправляем преимущественно транспортной компанией ЖелдорЭкспедиция, по Москве и области доставляем собственным транспортом.

Делаете оформление аквариумов?

Оформление аквариумов наша любимая специализация, особенно оформление морских аквариумов с соленой водой и живыми кораллами. В оформлении пресноводных аквариумов мы тоже сома съели)

Делаете морские аквариумы?
Делаете террариумы на заказ?
Какой максимальный объем для изготовления аквариума?
Какие светильники устанавливаете?
Можно заказать усиленную тумбу?
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Отвечаем на вопросы и письма без выходных с 9:00 до 20:00

8  (495) 160-07-09  |  8  (926)  804-23-52

info@akvalaif.ru

Московская область, г. Видное, 1-й Дачный пер., д. 1А

Аквариумы на заказ

Прямоугольные аквариумыУгловые аквариумыПанорамные аквариумы

Услуги

Оформление аквариумовОбслуживание аквариумовЧистка аквариумаПеревозка аквариумаКалькулятор аквариума

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Аквалайф - изготовление аквариумов «под ключ» 2005-2022

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