Аквариум на заказ по вашим размерам

Аквариум – не только место содержания водных обитателей и растений, но и часть интерьера или даже его оригинальный акцент.

Аквариумы в интерьере, как перегородки, зонируют пространство, создавая комфортную для человека обстановку. Чтобы вписать аквариум в интерьер офиса или квартиры используют ниши, тумбы, комоды, барные стойки.

Потребуется подобрать дизайн аквариума, материалы, оборудование, размеры. Мы в компании «Аквалайф» решим эти задачи под ключ от проектной разработки до установки или встройки аквариума на его место для последующего оформления и обслуживания.

Аквариум на заказ в «Аквалайф»

Компания «Аквалайф» изготовит под ключ пресноводные и морские аквариумы с освещением, предложив различные варианты моделей таких искусственных резервуаров.

При заказе аквариума выберите:

размер, объем;

форму;

дизайн;

один из 12 цветов отделки;

тип тумбы или место встройки;

декорации, внутреннее оформление;

тип стекла OptiWhite повышенной прозрачности или обычное закалённое;

вид и количество обитателей подводного мира.

Этапы изготовления аквариумов на заказ

Разработка проекта с подбором дизайна, оборудования и материалов, в котором определяется форма, размеры и место установки аквариума.

Выбор технологии монтажа, обеспечивающего свободный доступ к аквариуму для его обслуживания;

Подбор рыб, обитателей террариума или аквариума и флоры, которые перед заселением проходят обязательный карантин.

Изготовление аквариума.

Установка аквариума и подключение оборудования.

Производство аквариумов «Аквалайф»

В компании работают аквариумисты, которые отлично разбираются в аквариумистике и террариумистике. Все сотрудники регулярно следят за новыми тенденциями в мире аквариумов и террариумов.

Склейка аквариумов осуществляется опытными специалистами и с использованием профессионального оборудования.

Вы можете до заказа узнать точную стоимость товара. Готовые модели представлены в каталоге с расценками. Выяснить, сколько стоит аквариум на заказ, поможет онлайн-калькулятор. Укажите длину, ширину и высоту ёмкости.

Мы изготовим нестандартный аквариум под заказ в короткий срок и учтём все ваши пожелания, чтобы изделие создавало комфортные условия содержания его обитателей, радовало глаз и идеально вписывалось в интерьер.